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2022-11-05
Названа найдорожча футбольна команда Європи
Англійці перебувають на вершині списку.
Вартість стартового складу "Сіті" складає 605 мільйонів євро© twitter.com/ManCity
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив рейтинг найдорожчих європейських команд.
Рейтинг очолив "Манчестер Сіті", який випередив французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед".
У топ-10 найдорожчих європейських клубів найбільше представників АПЛ – 5 команд. Десятку замикає мюнхенська "Баварія".
Топ-10 найдорожчих футбольних команд Європи:
1. "Манчестер Сіті" - 605 (млн. євро)
2. ПСЖ - 510
3. "Манчестер Юнайтед" – 480
4. "Ліверпуль" – 408
5. "Челсі" – 393
6. "Арсенал" – 382
7. "Реал" – 370
8. "Барселона" – 334
9. "Ювентус" – 300
10. "Баварія" – 294
Олексій Леонічев, ZN.ua