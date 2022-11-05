Названа найдорожча футбольна команда Європи

Англійці перебувають на вершині списку.

Названа найдорожча футбольна команда Європи
Вартість стартового складу "Сіті" складає 605 мільйонів євро
© twitter.com/ManCity

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив рейтинг найдорожчих європейських команд.

Рейтинг очолив "Манчестер Сіті", який випередив французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед".

У топ-10 найдорожчих європейських клубів найбільше представників АПЛ – 5 команд. Десятку замикає мюнхенська "Баварія".

Топ-10 найдорожчих футбольних команд Європи:

1. "Манчестер Сіті" - 605 (млн. євро)

2. ПСЖ - 510

3. "Манчестер Юнайтед" – 480

4. "Ліверпуль" – 408

5. "Челсі" – 393

6. "Арсенал" – 382

7. "Реал" – 370

8. "Барселона" – 334

9. "Ювентус" – 300

10. "Баварія" – 294


Олексій Леонічев, ZN.ua





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