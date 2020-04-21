Озил отказался от понижения зарплаты в "Арсенале" из-за коронавируса: немец зарабатывает 350 тыс. фунтов в неделю. Футбол

Месут не считает пандемию причиной снижать зарплату.

Озил отказался от понижения зарплаты в "Арсенале" из-за коронавируса: немец зарабатывает 350 тыс. фунтов в неделю
Месут Озил
Фото: instagram.com/m10_official

Все, кроме одной, футбольные лиги Европы ушли на вынужденный перерыв, вызванный пандемией коронавируса.

В отсутствие матчей клубы несут значительные убытки, вызванные недополученными доходами от продажи билетов, мерчандайзинга и других сопутствующих видов маркетинговой деятельности.

В этой связи, единственно возможное решение по сохранению своей платежеспособности, клубы видят в сокращение расходной части бюджета, в частности в уменьшении зарплат футболистов.

Руководство лондонского "Арсенала" обратилось с соответствующим предложением к своим игрокам.

Однако не все "канониры" с пониманием отнеслись к предложению своих боссов.

В частности, немецкий хавбек Месут Озил отказался от снижения заработной платы на время приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Кроме того, еще два футболиста лондонского клуба также отказались сокращать зарплаты на 12,5%.

Отметим, что Озил является самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала". Каждую неделю он зарабатывает 350 тыс. фунтов стерлингов.

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