Хорват, с которым боксировал украинец Горстков на предолимпийском лицензионном турнире, заболел коронавирусом

Тест на коронавирус Тони Филипи дал положительный результат.

Хорват, с которым боксировал украинец Горстков на предолимпийском лицензионном турнире, заболел коронавирусом
Тони Филипи
Фото: скриншот

Хорватский боксер-тяжеловес Тони Филипи заболел коронавирусом. Об этом сообщает isport.ua, ссылаясь на портал Inside the Games.

Боксер принимал участие в лицензионном турнире на Олимпийские игры-2020, который проходил в Лондоне. В поединке 1/16 финала, который состоялся 15 марта, Филипи проводил бой против украинца Олега Горскова.

Тогда хорват уступил раздельным решением судей, после чего покинул соревнования. Спустя время Тони прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Отмечается, что коронавирусом на соревнованиях также заразились два турецких спортсмена.

Напомним, что европейский квалификационный турнир остановили из-за пандемии COVID-19.

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