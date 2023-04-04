Збірну України може очолити відомий хорватський тренер – ЗМІ

УАФ цікавиться кандидатурою Славена Билича.

Збірну України може очолити відомий хорватський тренер – ЗМІ
Билич залишається без роботи з березня
© Transfermarkt

Новим головним тренером збірної України з футболу може стати хорват Славен Билич, про що повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, це можливо, якщо Українська асоціація футболу (УАФ) наважиться на термінові зміни. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера є Руслан Ротань.

Крім того, журналіст The Times Жак Талбо додав, що УАФ вже зв'язувалася з хорватським фахівцем, а найближчим часом сторони проведуть формальні переговори.

54-річний Славен Билич перебуває без роботи після звільнення з англійського "Вотфорда" у березні. Також він відомий по роботі зі збірною Хорватії, яку виводив до чвертьфіналу Євро-2008, а також із клубами "Локомотив" (Москва), "Бешикташ", "Вест Хем" та "Вест Бромвіч".


Данило Слесь, ZN.ua





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