Збірну України може очолити відомий хорватський тренер – ЗМІ
УАФ цікавиться кандидатурою Славена Билича.
Новим головним тренером збірної України з футболу може стати хорват Славен Билич, про що
За інформацією джерела, це можливо, якщо Українська асоціація футболу (УАФ) наважиться на термінові зміни. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера є Руслан Ротань.
Крім того, журналіст The Times Жак Талбо
54-річний Славен Билич перебуває без роботи після звільнення з англійського "Вотфорда" у березні. Також він відомий по роботі зі збірною Хорватії, яку виводив до чвертьфіналу Євро-2008, а також із клубами "Локомотив" (Москва), "Бешикташ", "Вест Хем" та "Вест Бромвіч".