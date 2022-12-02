ЧС-2022: битва Хорватії та Бельгії, Німеччина зіграє з Коста-Рикою

У Катарі триває груповий турнір Мундіалю.

ЧС-2022: битва Хорватії та Бельгії, Німеччина зіграє з Коста-Рикою
Команди розіграють ще дві путівки до плей-офф
© twitter.com/DFB_Team_EN

У четвер, 1 грудня, відбудуться чергові чотири матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Для збереження максимального рівня інтриги поєдинки однієї групи відбуваються одночасно. Для команд це завершальний тур на цій стадії турніру.

Розклад та результати матчів дня

Група F. 17:00. Хорватія – Бельгія

17:00. Канада – Марокко

Група E. 21:00. Японія – Іспанія

21:00. Коста-Ріка – Німеччина

Груповий етап завершиться завтра, 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.

Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення Мундіалю не в літні місяці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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