ЧС-2022: битва Хорватії та Бельгії, Німеччина зіграє з Коста-Рикою

У четвер, 1 грудня, відбудуться чергові чотири матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Для збереження максимального рівня інтриги поєдинки однієї групи відбуваються одночасно. Для команд це завершальний тур на цій стадії турніру.

Розклад та результати матчів дня

Група F. 17:00. Хорватія – Бельгія

17:00. Канада – Марокко

Група E. 21:00. Японія – Іспанія

21:00. Коста-Ріка – Німеччина

Груповий етап завершиться завтра, 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.

Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення Мундіалю не в літні місяці.