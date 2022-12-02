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2022-12-02
ЧС-2022: битва Хорватії та Бельгії, Німеччина зіграє з Коста-Рикою
У Катарі триває груповий турнір Мундіалю.
Команди розіграють ще дві путівки до плей-офф© twitter.com/DFB_Team_EN
У четвер, 1 грудня, відбудуться чергові чотири матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.
Для збереження максимального рівня інтриги поєдинки однієї групи відбуваються одночасно. Для команд це завершальний тур на цій стадії турніру.
Розклад та результати матчів дня
Група F. 17:00. Хорватія – Бельгія
17:00. Канада – Марокко
Група E. 21:00. Японія – Іспанія
21:00. Коста-Ріка – Німеччина
Груповий етап завершиться завтра, 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.
Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.
Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення Мундіалю не в літні місяці.
Олексій Леонічев, ZN.ua