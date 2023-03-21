Зірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної України

Англійський нападник клубу "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд не зіграє за свою національну збірну у матчі проти збірної України.

25-річний гравець травмувався у матчі Кубка Англії з "Фулхемом" (3:1), який відбувся в неділю, 19 березня.

Також був не викликаний у розташування збірної Мейсон Маунт із лондонського "Челсі" та голкіпер "Ньюкасла" Нік Поуп.

Решфорд є лідером МЮ і цього сезону він провів 44 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись 27 голами.

Матч збірної України проти Англії запланований на 26 березня і пройде на стадіоні "Уемблі" у Лондоні, початок о 19:00. Команда виступить у групі C, де також зустрінеться з Італією, Мальтою та Північною Македонією.