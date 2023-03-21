Зірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної України

Гравець отримав травму.

Зірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної України
Решфорд - один із найзабивніших гравців сезону в Європі
© Sky Sports

Англійський нападник клубу "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд не зіграє за свою національну збірну у матчі проти збірної України.

25-річний гравець травмувався у матчі Кубка Англії з "Фулхемом" (3:1), який відбувся в неділю, 19 березня.

Також був не викликаний у розташування збірної Мейсон Маунт із лондонського "Челсі" та голкіпер "Ньюкасла" Нік Поуп.

Решфорд є лідером МЮ і цього сезону він провів 44 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись 27 голами.

Матч збірної України проти Англії запланований на 26 березня і пройде на стадіоні "Уемблі" у Лондоні, початок о 19:00. Команда виступить у групі C, де також зустрінеться з Італією, Мальтою та Північною Македонією.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війнуУкраїнська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну
Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від ОлімпіадиУкраїнські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади
Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світуЖіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Блок рекламы


Похожие новости
Колишній легендарний футболіст "Барселони" відзначився дублем за тюремну командуКолишній легендарний футболіст "Барселони" відзначився дублем за тюремну команду
Збірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групіЗбірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групі
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
Українець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату ІспаніїУкраїнець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії
Український ексчемпіон світу Гвоздик проведе бій проти суперника з ЛатвіїУкраїнський ексчемпіон світу Гвоздик проведе бій проти суперника з Латвії
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світуЖіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалейЗбірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей
Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"
Два основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти АнгліїДва основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти Англії
НОК Німеччини виступив проти повернення російських спортсменів у світовий спортНОК Німеччини виступив проти повернення російських спортсменів у світовий спорт
Последние новости
Подгружаем последние новости