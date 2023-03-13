Збірна Росії зіграє у чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії

Окупанти знайшли заміну Європі.

Збірна Росії зіграє у чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії
УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у міжнародних турнірах під своєю егідою
© Чемпионат

Прес-секретар федерації футболу Таджикистану Фарідун Салієв повідомив про те, що збірна Росії в червні візьме участь у першому чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA).

"Збірна Росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної Асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року", - сказав Салієв.

Зазначимо, що підтвердження для участі у турнірі дали усі 6 членів футбольної асоціації – Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизія, Туркменістан та Афганістан.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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