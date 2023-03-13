Збірна Росії зіграє у чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії

Прес-секретар федерації футболу Таджикистану Фарідун Салієв повідомив про те, що збірна Росії в червні візьме участь у першому чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA).

"Збірна Росії візьме участь у першому чемпіонаті Центрально-Азіатської футбольної Асоціації (CAFA) за участю чоловічих національних збірних, який пройде з 9 по 21 червня цього року", - сказав Салієв.

Зазначимо, що підтвердження для участі у турнірі дали усі 6 членів футбольної асоціації – Таджикистан , Іран, Узбекистан, Киргизія, Туркменістан та Афганістан.