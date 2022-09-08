Україна програла Хорватії у заключному матчі групи на Євробаскеті-2022

Збірна України програла Хорватії у заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2022 з баскетболу.

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі, але трохи вдалішими наприкінці виявилися хорватські баскетболісти – 90:85.

Хорватія - Україна - 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Україна: Герун (21+6 підбирань), Близнюк (16+8 підбирань+2 втрати+3 перехоплення), Михайлюк (14+5 підбирань+4 втрати), Санон (11), Бобрів (8), Лень (6+2) блок-шота), Лукашов (5), Пустовий (4), Ткаченко (0), Сидоров (0), Зотов (0), Скапінців (0)

Нагадаємо, збірна України у групі здобула перемоги у перших трьох турах групи C, програла Греції та гарантувала собі вихід у плей-офф Євробаскету-2022 з другого чи третього місця.

Суперник української збірної з 1/8 фіналу чемпіонату Європи визначиться пізніше.