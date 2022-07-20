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2022-07-20
"Шахтар" підписав хорватського футболіста
Склад "гірників" підсилив Невен Джурасек.
Джурасек виступав за "Дніпро-1" минулого сезону© ФК Шахтер
Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер хорватського півзахисника Невена Джурасека.
23-річний футболіст підписав контракт на два роки.
Джурасек став першим іноземцем, якого підписав "Шахтар" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Новачок вже приєднався до команди на тренувальному зборі в Роттердамі.
Півзахисник з 2015 року належав загребському "Динамо", але більшу частину ігрової практики отримував в оренді. Минулого сезону хорват виступав за "Дніпро-1" і провів за команду 19 матчів, після чого перейшов до словенської "Олімпії".
Варто зазначити, що Невен Джурасек стане другим легіонером донеччан у новому сезоні. У складі залишився лише буркінійський форвард Лассіна Траоре.
Данило Слесь, ZN.ua