"Шахтар" підписав хорватського футболіста

Склад "гірників" підсилив Невен Джурасек.

Джурасек виступав за "Дніпро-1" минулого сезону
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер хорватського півзахисника Невена Джурасека.

23-річний футболіст підписав контракт на два роки.

Джурасек став першим іноземцем, якого підписав "Шахтар" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Новачок вже приєднався до команди на тренувальному зборі в Роттердамі.

Півзахисник з 2015 року належав загребському "Динамо", але більшу частину ігрової практики отримував в оренді. Минулого сезону хорват виступав за "Дніпро-1" і провів за команду 19 матчів, після чого перейшов до словенської "Олімпії".

Варто зазначити, що Невен Джурасек стане другим легіонером донеччан у новому сезоні. У складі залишився лише буркінійський форвард Лассіна Траоре.


Данило Слесь, ZN.ua





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