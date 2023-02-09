Помер легендарний тренер збірної Хорватії з футболу

Знаменитий тренер Мирослав Блажевич помер у віці 87 років, про що повідомила Хорватська футбольна спілка.

Блажич помер у Загребі після тривалої боротьби з онкологією.

Головним досягненням у кар'єрі фахівця стала бронза чемпіонату світу 1998 року зі збірною Хорватії. Також тренер виводив національну команду до чвертьфіналу Євро-1996.

Варто зазначити, що у відборі на ЧС-1998 підопічні Блажевича у стикових матчах пройшли збірну України (2:0, 1:1).

За свою кар'єру Блажевич тренував багато клубів та збірних, а останнім клубом хорвата був "Задар", який він залишив у 2015-му році.