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2023-02-09
Помер легендарний тренер збірної Хорватії з футболу
Мирославу Блажевичу було 87 років.
Блажевич не тренував із 2015 року© goal.com
Знаменитий тренер Мирослав Блажевич помер у віці 87 років, про що
Блажич помер у Загребі після тривалої боротьби з онкологією.
Головним досягненням у кар'єрі фахівця стала бронза чемпіонату світу 1998 року зі збірною Хорватії. Також тренер виводив національну команду до чвертьфіналу Євро-1996.
Варто зазначити, що у відборі на ЧС-1998 підопічні Блажевича у стикових матчах пройшли збірну України (2:0, 1:1).
За свою кар'єру Блажевич тренував багато клубів та збірних, а останнім клубом хорвата був "Задар", який він залишив у 2015-му році.
Данило Слесь, ZN.ua