Помер легендарний тренер збірної Хорватії з футболу

Мирославу Блажевичу було 87 років.

Помер легендарний тренер збірної Хорватії з футболу
Блажевич не тренував із 2015 року
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Знаменитий тренер Мирослав Блажевич помер у віці 87 років, про що повідомила Хорватська футбольна спілка.

Блажич помер у Загребі після тривалої боротьби з онкологією.

Головним досягненням у кар'єрі фахівця стала бронза чемпіонату світу 1998 року зі збірною Хорватії. Також тренер виводив національну команду до чвертьфіналу Євро-1996.

Варто зазначити, що у відборі на ЧС-1998 підопічні Блажевича у стикових матчах пройшли збірну України (2:0, 1:1).

За свою кар'єру Блажевич тренував багато клубів та збірних, а останнім клубом хорвата був "Задар", який він залишив у 2015-му році.


Данило Слесь, ZN.ua





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