Колишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛ
Младен Бартулович отримав шанс проявити себе на чолі "Інгульця", інформує
"Інгулець" призначив виконувачем обов'язків головного тренера хорватського спеціаліста Младена Бартуловича.
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Раніше керівництво "Інгульця" відправило у відставку Сергія Лавріненка, який очолював команду з 2016 року та вивів її до елітного дивізіону.
36-річний Младен Бартулович у минулому відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Кривбас" та інші українські клуби. Також на його рахунку два матчі за збірну Хорватії.
З 2020 року Бартулович грав за "Інгульець", а минулого року завершив кар'єру та увійшов до тренерського штабу Лавриненка.
Нагадаємо, у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги "Інгулець" програв харківському "Металісту 1925" із рахунком 1:2. Команда посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.