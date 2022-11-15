Колишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛ

Младен Бартулович отримав шанс проявити себе на чолі "Інгульця", інформує ZN.ua.

Колишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛ
Бартулович входив до тренерського штабу Лавриненка
© ФК "Інгулець"

"Інгулець" призначив виконувачем обов'язків головного тренера хорватського спеціаліста Младена Бартуловича.

Про це повідомила прес-служба клубу УПЛ.

Раніше керівництво "Інгульця" відправило у відставку Сергія Лавріненка, який очолював команду з 2016 року та вивів її до елітного дивізіону.

36-річний Младен Бартулович у минулому відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Кривбас" та інші українські клуби. Також на його рахунку два матчі за збірну Хорватії.

З 2020 року Бартулович грав за "Інгульець", а минулого року завершив кар'єру та увійшов до тренерського штабу Лавриненка.

Нагадаємо, у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги "Інгулець" програв харківському "Металісту 1925" із рахунком 1:2. Команда посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.


Данило Слесь, ZN.ua





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