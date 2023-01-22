Збірна України з кульової стрільби стала найкращою командою на Гран-прі у Хорватії

Збірна України стала найкращою командою на Гран-прі з кульової стрільби, який проходив у хорватському Осієку.

Українська збірна здобула на цьому турнірі дев'ять нагород, завдяки чому змогла посісти перше місце у загальному заліку турніру, передає Tribuna.com.

Чемпіонами у командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів стали Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін. Також у змішаних парах золоті нагороди у цій же дисципліні виграли Павло та Юлія Коростильови.

Володарем золотої медалі у вправі ГП-6 став Сергій Куліш. Крім того, українці здобули ще два срібла та чотири бронзові нагороди.