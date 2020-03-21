Экс-первая ракетка женского тенниса подхватила челлендж с туалетной бумагой

Симона Халеп заткнула за пояс многих профессиональных футболистов.

Экс-первая ракетка женского тенниса подхватила челлендж с туалетной бумагой
Симона Халеп
Фото: Instagram

Экс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой "Stay At Home Challenge", который набрал популярность во время пандемии коронавируса.

Теннисистка подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности.

Ранее игрок "Барселоны" добавил в челлендж с туалетной бумагой еще один элемент.

Challenge accepted ??

Stay home and stay safe everyone ? pic.twitter.com/GaT1juR2PG

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020

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