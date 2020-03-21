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2020-03-21
Экс-первая ракетка женского тенниса подхватила челлендж с туалетной бумагой
Симона Халеп заткнула за пояс многих профессиональных футболистов.
Симона Халеп
Фото: Instagram
Экс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой "Stay At Home Challenge", который набрал популярность во время пандемии коронавируса.
Теннисистка подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности.
Ранее игрок "Барселоны" добавил в челлендж с туалетной бумагой еще один элемент.
Challenge accepted ??— Simona Halep (@Simona_Halep)
Stay home and stay safe everyone ?
pic.twitter.com/GaT1juR2PG March 20, 2020