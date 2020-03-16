В Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионата

УПЛ готова к такой мере.

В Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионата
Евгений Дикий
Фото: ФК Черноморец

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, к каким мерам готово прибегнуть руководство чемпионата в свете пандемии коронавируса.

"Никаких признаков заражения у футболистов лиги нет. В любом случае, в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Если будет необходимо приостановить чемпионат или отменить его, мы оперативно на это отреагируем. Если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.

Во времена разработки нормативно-правовых документов никто не мог предположить, что возникнет подобная ситуация. Поэтому должно быть решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ", - заявил функционер в эфире программы "Великий Футбол".

Напомним, что из-за коронавируса исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) объявил, что все матчи УПЛ будут проходить без зрителей.

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