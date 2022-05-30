В дом попал снаряд: бабушка украинской легкоатлетки Ляховой погибла в Луганской области

Спортсменка переживает потерю родственницы из-за войны с Россией, информирует ZN.ua.

В дом попал снаряд: бабушка украинской легкоатлетки Ляховой погибла в Луганской области
Ляхова отметила, что бабушка не хотела покидать свой дом
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Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова сообщила о трагедии в семье из-за военного вторжения РоSSии - под обстрелами в Луганской области погибла ее бабушка.

"Когда Рубежное только начали обстреливать, было очень страшно, потому что там была моя бабушка. В начале войны она еще была жива, но потом, когда начались все эти обстрелы... В ее дом тоже попал снаряд. Она там умерла. Это было очень тяжело, потому что мы даже не могли приехать и помочь ей. С ней не было связи в течение десяти дней.

Это был очень трудный момент для всей нашей семьи, потому что мы хотели ее еще давно перевезти, но она всячески сопротивлялась. Она была сильно привязана к тому месту и не хотела уезжать. Потом у нее уже и здоровья не было такого, чтобы выезжать, поэтому за ней ухаживала соседка. Но когда начались обстрелы, то соседка постоянно сидела в подвале", - сказала Ляхова в интервью "Суспільне Спорт".

Спортсменка добавила, что бабушку получилось похоронить не сразу:

"Я не знаю, как прошли последние дни бабушки. В один день соседка позвонила нам буквально на одну минуту и ??сказала, что бабушка умерла и после этого быстро побежала обратно в подвал.

Бабушку еще очень долго не могли похоронить. Трудно было осознавать, что она там одна лежит. Слава богу, что соседи похоронили ее во дворе.

Там такое происходит в Рубежном. Говорили, что люди лежат на улице, и никто ничего не делает. Ужасно то, что там было и что там сейчас происходит. Благо, часть людей смогла оттуда уехать. И то - многие выезжали через РоSSию. Место, где я родилась, фактически уже сравнивают с землей. Я даже не знаю, как это описать".


Данил Слесь, ZN.ua

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