У будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снаряди

На щастя, ніхто не постраждав.

У будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снаряди
Середа народився у Миколаєві
© XSport

До будинку українського чемпіона Європи зі стрибків у воду в Миколаєві Олексія Середи потрапили російські снаряди, про це розповіла мати 16-річного спортсмена.

"Два касетні снаряди вже прилітали до нашої оселі. У нас приватний будинок. Снаряд пролетів з одного поверху на інший, розбило ванну, стелі. Але тут найголовніше, що ніхто не постраждав. Дах відремонтований, нічого не тече, слава богу, склопакети просто заклеїли.

В іншому – жити можна. Єдине, вдома чоловік практично не ночує. Він їздить до свого двоюрідного брата, що має будинок у Широкій Балці, в низині, і там набагато тихіше. Ночує він там, а вранці приїжджає додому", – наводить слова Олени Середи news.obozrevatel.com.

Олексій Середа на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду у Києві в серпні 2019 року став наймолодшим чемпіоном Європи у стрибках у воду, здобувши золоту медаль у віці 13 років.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Миколаїв весь період війни перебуває під обстрілами окупантів, а снаряди потрапляють до житлових будинків.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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