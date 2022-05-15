"Мариуполь" не будет играть в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу - главный тренер

"Мариуполь" не планирует участвовать в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу, о чем сообщил главный тренер команды Остап Маркевич.

"Я знаю, например, что ФК "Мариуполь" не будет участвовать в ближайшем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, и в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

Насколько мне известно, руководство решило взять паузу, я как дальше будет, я не знаю, возможно, что-то изменится. Контракты с футболистами в данный момент приостановлены", - цитирует Маркевича FanDay.net .

Напомним, из-за военного вторжения РоSSии сезон в футбольном чемпионате Украины не был доигран. РоSSийские войска оккупировали Мариуполь и практически разрушили город.