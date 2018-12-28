Новостей.COM ⇒ Спорт

"Шальке" предлагал за Цыганкова 20 миллионов евро. Футбол Прошлой зимой «Шальке» вел переговоры с киевским «Динамо» по трансферу атакующего полузащитника Виктора Цыганкова. Сообщается, что немецкий клуб предлагал за украинца 20 миллионов евро Виктор Цыганков. Фото: fcdynamo.kiev.ua Впрочем, руководство «Динамо» решило сохранить ключевого игрока в составе команды. Ранее сообщалось, что футболист уже этой зимой может оказаться в Германии - интерес к Цыганкову проявляют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». В нынешнем сезоне на счету вингера 30 матчей и 12 забитых мячей во всех турнирах. FootballHub

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.