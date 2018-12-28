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2018-12-28
"Шальке" предлагал за Цыганкова 20 миллионов евро. Футбол
Прошлой зимой «Шальке» вел переговоры с киевским «Динамо» по трансферу атакующего полузащитника Виктора Цыганкова.
Сообщается, что немецкий клуб предлагал за украинца 20 миллионов евро.
Виктор Цыганков. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Впрочем, руководство «Динамо» решило сохранить ключевого игрока в составе команды.
Ранее сообщалось, что футболист уже этой зимой может оказаться в Германии - интерес к Цыганкову проявляют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
В нынешнем сезоне на счету вингера 30 матчей и 12 забитых мячей во всех турнирах.
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