Юрген Клопп объяснил свою критику Лиги Наций. Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова прокомментировал проведение Лиги Наций. Напомним, что ранее он назвал ее «самым бессмысленным турниром в мире футбола».

«Пресса слишком раздула мои комментарии про Лигу наций. У каждого есть свое мнение. Но четыре травмы основных игроков «Ливерпуля» говорят за себя, почему это слишком. Они говорят: «Да, у нас теперь настоящие матчи, настоящие соперники, это лучше, чем просто товарищеские матчи». И тому подобное.

Возможно, люди хотят, чтобы боксер Энтони Джошуа дрался через день. Но это невозможно. В других видах спорта людей об этом не просят. В американском футболе перерыв длиннее, чем наш сезон. Настоящий справедливый перерыв! То же самое в баскетболе. В футболе, потому что, по всей видимости, в нем все заинтересованы, только клубы вылетают и выходят дивизионом выше в разных соревнованиях. Когда Уэльс играет за что-то с Ирландией, на стадионе совсем другая атмосфера.

Вы действительно хотите ходить на оперу каждый день, а не раз в два месяца? Вот в чем вопрос. С этим нужно быть осторожнее. Это все, что я имел в виду. Конечно, мне нравится дух соревновательности. Но в один прекрасный момент кому-то придется сделать шаг назад и сказать: «Погодите, это же игроки. Я хочу на это смотреть, но если они не играют на должном уровне, меня это бесит». Как нам вынудить играть их на должном уровне? Вот в чем вопрос.

Хороша ли идея Лиги Наций в целом? Запустите ее в другом виде спорта. В футболе этому нет места, как мне кажется. Я уже понял, что мои слова никому на самом деле неинтересны, но это мое мнение и оно не изменится», – цитирует тренера Liverpool Echo.