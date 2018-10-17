Шевчук: Для многих ребят матч с Черноморцем будет принципиальным. Футбол

Главный тренер «Олимпика» рассказал о паузе в чемпионате, связанной с матчами сборных, подготовке к встрече с «Черноморцем» и сильных сторонах соперника.

- С момента вашего назначения на должность главного тренера «Олимпика» прошло две недели. Какие первые впечатления у вас о самостоятельной тренерской работе?

- У меня только хорошие впечатления. Это новый вызов, я, как и весь наш тренерский штаб, весь в работе. Мы даем ребятам очень много информации, жизнь бурлит.

- Впереди матч с «Черноморцем». Что можете сказать об этом сопернике?

- В одесской команде много молодых игроков, за исключением опытнейшего Диденко. Он своим отношением к делу показывает пример молодежи. Всегда нужен такой игрок. У них опытный тренер Ангел Червенков, опытный помощник Владимир Пятенко. Самоотдача у «моряков» на высоком уровне, нас ждет сложный матч. Знаю, что мы в первом круге проиграли им 1:2, поэтому очень серьезно настраиваемся на эту игру, она для нас имеет очень большое значение.

- Одесситы проиграли пять матчей кряду. Это не расхолодит ваших футболистов?

- Уверен, что нет. Я не дам им этого сделать. Всегда держу своих футболистов под давлением, считаю, так должно быть. Футболистам нельзя расслабляться, они должны быть максимально сконцентрированными. Если они будут расслабленными, значит это моя проблема.

- В составе «моряков» и «олимпийцев» есть немало бывших игроков двух клубов. Это добавит противостоянию принципиальности?

- Думаю да, для многих это принципиальный матч. Ребята хотят показать себя в таком матче. В любом случае, этот матч для нас очень важен. Каждый должен доказывать свою состоятельность на тренировках, кто лучше готов, тот и будет играть. У нас сейчас есть конкуренция в команде, мне это нравится. Ребята должны бороться за место в составе.

- После игры с «Динамо» вы повели команду к фанатам. Можно сказать, что это теперь будет такая традиция?

- Фанаты для нас очень важны. Все знают, что сейчас мы живем вдалеке от дома. У нас не много болельщиков, но они приходят на наши игры, переживают за нас. Мы всегда должны благодарить их за поддержку, общаться с ними, быть рядом. Спасибо им за поддержку, будем стараться радовать их своей игрой!