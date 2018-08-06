Фаворов: Десне не хватает опыта. Футбол

Футболисты "Десны" в интервью программе "Великий футбол" прокомментировали поражение черниговской команды в домашнем матче против "Александрии".

"Прежде всего, нам не хватает опыта в таких матчах. "Александрия" играла от обороны, надёжно действовала сзади, а также реализовала свои моменты", - констатировал защитник Денис Фаворов.

Продолжил мысль полузащитник Владислав Огиря: "Мы допустили больше ошибок в обороне, чем наш соперник. Первый гол пропустили уже на 5-й минуте. А второй момент "Александрия" создала уже во втором тайме. И это был второй мяч. Поэтому 0:2 - закономерный результат".

"Десна" - "Александрия" - 0:2 (0:1)
Голы: Банада, 6 (0:1); Бондаренко, 53 (0:2)
"Десна": Литовка; Братков; Фаворов Д.; Гитченко; Огиря; Мостовой; Люлька (Старенький, 71); Коберидзе (Фаворов А., 56); Волков (Ковпак, 68); Хлебас; Филиппов
"Александрия": Панькив; Банада (Довгий, 46); Бондаренко; Шендрик; Пашаев П.; Цуриков; Ситало; Полярус (Протасов Е., 68); Запорожан; Грицук; Пономарь (Задерака, 54)
Предупреждения: Мостовой, 41; Люлька, 48; Огиря, 76; Хлебас, 85; Старенький, 90 - Полярус, 61




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