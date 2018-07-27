Фанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть в клуб Милевского. Футбол
Артем Милевский ранее был отчислен из команды
На матче Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Атромитосом" из Афин (4:3) болельщики хозяев вывесили баннер с требованием вернуть в команду двоих футболистов – форварда Артёма Милевского и защитника Алексея Гавриловича, сообщает интернет-ресурс championat.com.
"Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!" – гласила надпись на баннере. Таким образом болельщики обратились к главному тренеру "Динамо" Алексею Шпилевскому, который принимал решение по обоим футболистам.
Ранее в СМИ сообщалось, что футболисты покинули команду из-за нарушения дисциплины.
Позже агент украинца Александр Панков опроверг информацию, что Милевский нарушал спортивный режим.
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