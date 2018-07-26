Вальверде положил глаз на Парехо. Футбол
"Барселона" не прочь усилить среднюю линию с помощью полузащитника "Валенсии" Даниэля Парехо.
На трансфере 29-летнего хавбека настаивает главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. По мнению коуча, капитан "летучих мышей" сможет идеально вписаться в игровую модель каталонской команды.
В действующем контракте футболиста предусмотрена сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Впрочем, чемпион Испании намерен вступить в переговорный процесс, чтобы попытаться снизить трансферный ценник.
Напомним, Парехо принял участие в 34 встречах минувшего розыгрыша испанской Примеры, записав на свой счёт 7 голов, 6 из которых были забиты с пенальти. Кроме того, Даниэль отдал 7 результативных передач.
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