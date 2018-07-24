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Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018 Украинцы попали в пятерку команд, которые примут участие в ЧМ-2019. Фото: UEFA Сборная Украины U-19 провела заключительный матч группового этапа Евро-2018 против сборной Турции (1:0). Исход противостояния решил единственный точный удар, который на 8-й минуте нанес Булеца, воспользовавшись передачей Цитаишвили. Благодаря этой победе Украина заняла первое место в группе, пишет Трибуна. В полуфинале сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Португалии. Матч пройдет в четверг, 26 июля. Турнирная таблица группы В после 3-го тура: 1. Украина – 7 очков, разница 4:2 2. Франция – 6 очков, 11:2 3. Англия – 4 очка, 4:8 4. Турция – 0 очков, 2:9 Благодаря этой победе украинцы уже попали в пятерку команд, которые примут участие в ЧМ-2019 (U-20). В первом туре Украина обыграла Францию (2:1), во втором – ничья с Англией (1:1).

LB.ua

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