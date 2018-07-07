Джефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. Футбол

Легендарный английский футболист Джеффри Чарлз Херст восхищается выступлением команды Гарета Саутгейта.

"Великолепная победа, великолепное выступление, великолепная команда и потрясающая индивидуальная игра, Триппи, Пикфорд, Магуайр, Стерлинг. Я в восторге", - написал сэр Джеффри в своем твиттере.

Сборная Англии, напомним, без особых проблем вышла в полуфинал ЧМ впервые с ЧМ-1990. Теперь у команды Саутгейта, похоже, есть все, чтобы еще и стать чемпионами.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Швеция - Англия 0:2 (0:1)

Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)

Magnificent win, magnificent display, magnificent team, and some terrific individual performances, Trippier, Pickford, Maguire, Sterling, absolutely delighted. One to take home! #ENGSWE #WorldCup #ItsComingHome

— Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) July 7, 2018


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