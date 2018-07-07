Новостей.COM ⇒ Спорт

Джефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. Футбол Легендарный английский футболист Джеффри Чарлз Херст восхищается выступлением команды Гарета Саутгейта. "Великолепная победа, великолепное выступление, великолепная команда и потрясающая индивидуальная игра, Триппи, Пикфорд, Магуайр, Стерлинг. Я в восторге", - написал сэр Джеффри в своем твиттере . Сборная Англии, напомним, без особых проблем вышла в полуфинал ЧМ впервые с ЧМ-1990. Теперь у команды Саутгейта, похоже, есть все, чтобы еще и стать чемпионами. Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала. Швеция - Англия 0:2 (0:1)



Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)

Magnificent win, magnificent display, magnificent team, and some terrific individual performances, Trippier, Pickford, Maguire, Sterling, absolutely delighted. One to take home! #ENGSWE #WorldCup #ItsComingHome — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) July 7, 2018

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.