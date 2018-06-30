В Серии А будут использовать технологии VAR и 3D. Футбол
В чемпионате Италии по футболу в следующем сезоне будут использоваться видеотехнологии VAR и 3D. Глава судейского комитета Никола Риццоли убежден, что они помогут в правильном определении офсайдов.
"Зачастую все решают только сантиметры, и система будет еще точнее. В прошлом сезоне с использованием видеоассистента рефери (VAR) было показано гораздо меньше желтых и красных карточек в знак протеста, что является признаком того, что система работает", - заявил Риццоли в интервью AP.
Отметим, что глава ФИФА итальянец Пьерлуиджи Коллина отметил значительно выросшее качество судейства при использовании VAR на чемпионате мира, где правильность принятия решений после просмотра видеоповторов составляет более 99%.
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30.06.2018 23:33