ЧМ-2018: Колумбия разгромно отправляет Польшу домой. Футбол

Колумбия и Польша выходили на очный поединок с осознанием того, что Япония и Сенегал сыграли вничью. Это означало, что ничейный исход и этого матча оставлял шансы на выход из группы как колумбийцам, так и полякам. Но обе команды все же были настроены внести кое-какую ясность уже сегодня.

Игра для колумбийцев началась тревожно. На первых минутах голкипер Оспина получил повреждение буквально на ровном месте, захромал, но все же смог вернуться на поле. А вот Агилару повезло меньше - Пекерману пришлось идти на вынужденную замену.

Несмотря на это, Колумбия смогла прочно завладеть инициативой. Особенно активен на правом фланге был Куадрадо, хоть и без особых моментов (правда, в одном эпизоде игрок "Ювентуса" изящно накрутил сразу двоих защитников). С этого же края пришел и гол, хоть Куадрадо в нем не участвовал. Хамес получил в штрафной обратный пас от Кинтеро, идеально подал во вратарскую, где Мина, чудивший в концовке сезона за "Барселону", опередил вратаря Щенсны и послал головой мяч в сетку - 0:1.

С началом второго тайма мало что изменилось - Колумбия по-прежнему выглядела убедительнее. Левандовски нашел свой шанс только на исходе часа игры, но с близкого расстояния не смог переиграть выдвинувшегося навстречу Оспину.

Все надежды команды Адама Навалки добыть результат развалились буквально за пять минут. Все решили мастерские передачи дуэта, который организовал гол Мины - Кинтеро и Хамеса. Первый вывел один на один Фалькао, а второй - Куадрадо. Опытные лидеры колумбийцев не оставили Щенсны шансов сильными ударами в левый и правый угол поочередно - 0:3!

Заканчивался матч так же, как и начинался - Оспина получил еще одно повреждение. Замен уже не было, так что казалось, место в "рамке" придется занять полевому футболисту. Но Оспина героически продолжил матч и достоял до конца.

Сборная Колумбии добыла важнейшую победу и теперь готовится к решающему поединку против Сенегала - все в их руках. А вот Левандовски и его партнеры проведут матч престижа с Японией, после чего поедут домой. Похоже, польской сборной надо строить новую команду, ориентированную на более молодое поколение.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

Польша - Колумбия 0:3 (0:1)



Голы: Мина, 40 (0:1); Фалькао, 70 (0:2); Куадрадо, 75 (0:3)



Польша: Щенсны; Беднарек; Паздан (Глик, 80); Крыховяк; Берешиньски (Теодорчик, 72); Рыбус; Желински; Горальски; Пищек; Ковнацки (Гросицки, 57); Левандовски Р.



Колумбия: Оспина; Мохика; Куадрадо; Мина Санчес; Ариас; Мина; Агилар (Урибе, 32); Кинтеро (Лерма, 73); Барриос; Хамес Родригес; Фалькао (Бакка, 78)



Предупреждения: Беднарек, 61; Горальски, 85

фото - FIFA