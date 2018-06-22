Киевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. Футбол
Фабрицио Раванелли возглавил украинский футбольный клуб
Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли стал новым главным тренером киевского "Арсенала".
Игровую карьеру Раванелли начинал в "Перудже", после чего выступал за ряд итальянских клубов, включая римский "Лацио" и туринский "Ювентус".
Раванелли успел поиграть за французский "Марсель", а также британские "Мидлсбро", "Дерби Каунти" и "Данди Юнайтед". Последний сезон в качестве игрока Фабрицио провел в "Перудже" (2004/2005).
Также на счету Фабрицио 22 матча и 8 мячей за национальную сборную Италии.
В качестве игрока Раванелли дважды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии, завоевывал Суперкубок Италии, Кубок УЕФА и в сезоне 1995/1996 с "Ювентусом" выиграл Лигу Чемпионов.
Тренерскую карьеру Фабрицио Раванелли начал в "Ювентусе", где с 2011-го по 2013-й годы тренировал молодежь.
В 2013-м году возглавил французский "Аяччо", но был уволен со своей должности уже в ноябре после четырех кряду поражений команды.
Добавим, что по итогам сезона 2017/2018 киевский "Арсенал" занял первое место в Первой лиге Украины и завоевал право выступать с нынешнего сезона в Украинской Премьер-лиге.
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