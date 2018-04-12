Метревели: Главная проблема Динамо - опорная зона. Футбол

Футбольный эксперт Михаил Метревели рассказал каналу "Футбол 1" о состоянии киевского "Динамо" перед судьбоносной игрой с донецким "Шахтером" в чемпионате Украины.

- Киевское "Динамо" сейчас пытается взлететь с тех позиций, на которых сейчас, к сожалению, оказалась команда. Идет обновление состава, много молодых футболистов. Для "Динамо" игра с "Шахтером" очень важна, чтобы понять, на каком уровне они сейчас находятся.

Естественно, у киевского "Динамо" есть проблема с игрой в обороне. Но она связана не только с игрой молодой пары защитников после ухода опытных центрбеков. Последние игры с участием "Динамо" показали, что есть серьезные ошибки в опорной зоне. Наверное, это самая главная проблема, над которой киевлянам нужно работать.

Это будет выглядеть чудом, если что-то изменится до конца чемпионата при победе "Шахтера" в ближайшие дни, - резюмировал Метревели.