Григорчук: Не спрашивайте меня о таком судействе. Футбол

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал ничью в матче 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Зире» (1:1).

«Проанализируем игру, посмотрим. А сейчас переключаемся на кубковый матч. По поводу судейства - очень прошу вас, не спрашивайте меня. Не примите это как неуважение. Просто о таком судействе не спрашивайте.

«Зире», как и всегда, хорошо боролся с нами. Что касается нас, чувствовалось, что у ребят в голове матчи полуфинала Кубка. Но мы стараемся уделять равное внимание как чемпионату, так и Кубку. Порой у нас не хватает мотивации, страсти. До игры я тоже не видел нужной страсти от своих подопечных. Касательно того, что на футболистов влияет чей-то возможный уход, то я в это не верю. Футболист должен показывать на поле свою игру. За ними с трибун наблюдают их любимые. Должны бороться как минимум за это. Но в матче бывают некоторые моменты, которые сказываются на мотивации игроков», - заявил Григорчук.