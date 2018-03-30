Гельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред. Футбол

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал Tribuna.com информацию о возможной дисквалификации молодежных команд за участие в матчах с фиксированным результатом.

"Какие могут быть комментарии? В адрес клуба ни одного решения не приходило. О чем можно говорить? О том, что один иностранный специалист пиарится на нашем клубе? Эта информация – чистый бред! Никакого официального решения по этому делу нет. Здесь нечего комментировать. Это безосновательные обвинения, с целью попиариться перед завершением контракта", – сказал Гельзин.

Кроме того напомним, что "Олимпик" близок к подписанию контракта с 27-летним футболистом Виталием Балашовым. Украинский форвард сейчас находится в Киеве и уже провел переговоры с руководством клуба. Правда, на данный момент контракт все еще не подписан.


Terrikon со ссылкой на Tribuna.com


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