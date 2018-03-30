Президент "Динамо" жестко раскритиковал ФФУ. Футбол
Всему виной - инцидент с непопаданием сборной Украины U-17 на молодежный чемпионат Европы
Напомним, сборная Украины U-17 обыграла команду Сербии (2:1) в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы. Однако после проигрышного матча представители Сербии подали апелляцию в УЕФА, и победа команды Олега Кузнецова превратилась в техническое поражения, так как тренерский штаб выпустил на поле двух футболистов, которые должны были пропускать матч из-за перебора желтых карточек.
После чего, на чемпионат Европы отправится коллектив из Сербии.
Президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис был возмущен отношением сотрудников Федерации футбола Украины к своим прямым обязанностям.
Кроме того, Суркис раскритиковал функционеров ФФУ, чей непрофессионализм стоил нашей молодежке места на чемпионате Европы.
"Что сейчас творится в душах юных футболистов сборной U-17, которые в честной борьбе выиграли путевку на ЧЕ, а потом оказалось, что они туда не поедут из-за расхлябанности работников ФФУ?", - возмущен Суркис.
"Сейчас там (ФФУ – прим LB.ua) не о том думают. Сначала все занимались Лозанной, а потом поехали отмечать свой успех в Марбелью. Вот и некому было проследить за документами, которые приходят по почте из УЕФА. Просто вовремя раскрыть и посмотреть. А потом сообщить тренерам сборной, что такие-то игроки не имеют права играть", - заявил президент "Динамо".
"Может, образования людям не хватает? Может, дипломы не те? Ну как можно было не увидеть очевидного? Не сделать элементарного? Это не просто скандал – это показатель вопиющего непрофессионализма", – сообщил Суркис в интервью официальному сайту "Динамо".
"Я думаю над тем, что говорить ребятам, поскольку в той сборной динамовцев – полсостава. Как им объяснить то, что случилось? Как заставить верить в справедливость? Я лично вкладываю в этих ребят всю свою душу. Стараюсь создать все условия для тренировок, быта и всего остального. Это, кроме прочего, и денег стоит", - подытожил Игорь Суркис.
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