Батшуайи посмеялся над УЕФА за их отказ в расистском скандале

УЕФА отклонил обвинения и прекратил расследование против итальянской "Аталанты" по поводу предполагаемого расистского оскорбления нападающего дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи в матче 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийский форвард пожаловался, что фанаты "Аталанты" подражали обезьяньему крику, но УЕФА пришел к выводу, что нет оснований для наказания итальянского клуба.

Узнав новость, Батшуайи, который все еще очень активен в социальных сетях, прокомментировал решение УЕФА на своей странице в Twitter .

"Ха-ха. Должно быть, мое воображение", - ответил он на твит "Sky Sports" о спорном решении.

"О, просто обезьяний крик, кого волнует? Сейчас 2018 год, парни", - добавил он.

Сыграв вничью в Бергамо - 1:1, дортмундская "Боруссия" благодаря домашней победе со счетом 3:2 вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где неожиданно уступила австрийскому "Зальцбургу".