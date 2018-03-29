Батшуайи посмеялся над УЕФА за их отказ в расистском скандале

УЕФА отклонил обвинения и прекратил расследование против итальянской "Аталанты" по поводу предполагаемого расистского оскорбления нападающего дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи в матче 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийский форвард пожаловался, что фанаты "Аталанты" подражали обезьяньему крику, но УЕФА пришел к выводу, что нет оснований для наказания итальянского клуба.

Узнав новость, Батшуайи, который все еще очень активен в социальных сетях, прокомментировал решение УЕФА на своей странице в Twitter.

"Ха-ха. Должно быть, мое воображение", - ответил он на твит "Sky Sports" о спорном решении.

"О, просто обезьяний крик, кого волнует? Сейчас 2018 год, парни", - добавил он.

Сыграв вничью в Бергамо - 1:1, дортмундская "Боруссия" благодаря домашней победе со счетом 3:2 вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где неожиданно уступила австрийскому "Зальцбургу".


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