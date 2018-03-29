Жилберто Силва: Бразилия сейчас в лучшей форме, чем на прошлом ЧМ. Футбол

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберто Силва поделился мыслями о национальной команде в преддверии ЧМ-2018.

– Думаю, наши футболисты испытывают огромную ответственность. На данный момент сборная играет хорошо. Но когда речь идет о чемпионате мира, это всегда очень непросто. Нас ждут серьезные соперники.

Групповой этап – очень нервный период. Важно, чтобы команда была сконцентрирована на задачах, которые перед ней стоят. При этом есть и другие хорошие коллективы, с которыми будет непросто соперничать.

– Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве тренировочной базы во время ЧМ-2018. Море, пальмы – все очень напоминает родную страну.

– Думаю, техническая комиссия при выборе места все хорошо продумала. Они очень много работают для создания подходящих условий для игроков. Чемпионат мира проходит очень быстро. Необходимо быть предельно сконцентрированными.

– Кто станет победителем ЧМ-2018?

– Германия – один из главных претендентов на победу. У Франции тоже сильная команда, а Аргентина всегда была очень тяжелым соперником. Этот турнир будет очень важным для Лионеля Месси. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и Бразилию . Наша команда сейчас в лучшей форме, чем четыре года назад.

— Сборная Бразилия стала последней неевропейской страной, которой удалось завоевать Кубок мира по футболу. Три последних цикла победы неизменно одерживали европейцы. О чём это говорит?

— Думаю, это демонстрирует, насколько лучше организованы европейские футбольные клубы в сравнении с командами из Латинской Америки. Тем не менее у нас хорошая футбольная история. Бразилия пять раз становилась чемпионом мира, Аргентина и Уругвай — по два раза.

— Что необходимо делать для развития клубного футбола в Латинской Америке?

— Очень важно изменить саму модель организации клубов, чтобы у нас была устойчивая система и не было такого количества долгов. Но даже несмотря на это, мы остаёмся успешными. Каждый год нам удаётся выращивать перспективных футболистов, которые обладают характерной для Латинской Америки техникой и манерой игры. Но это не единственный фактор успеха. Мне кажется, европейцы позаимствовали многие вещи из нашего футбола. Взяли элементы из игры бразильцев, аргентинцев, чилийцев и адаптировали под себя. Нам же нужно перенять какие-то административные навыки, чтобы улучшить наши условия и соревноваться на уровне европейских клубов.