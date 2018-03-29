Александр Петраков: Волевые победы - заслуга ребят. Футбол

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал выход команды на Евро-2018.

«После нашего выхода на Евро-2018 я чувствую облегчение, потому что мы выполнили ту задачу, которую ставили перед собой. Далее будем бороться за путевку на Чемпионат мира.

Волевые победы – заслуга ребят. Они очень этого хотели, были готовы эмоционально и физически и добились результата. Футболистами становятся именно в таких играх, когда приходится бороться через «не могу». Несмотря на судороги, мои игроки бежали вперед. Я горжусь ими.

Конечно, тренер никогда не может быть доволен всем. Но в данный момент я только могу похвалить своих подопечных. В раздевалке я сказал им, чтобы позвонили своим матерям и рассказали, что они вырастили хороших сыновей», – приводит слова Петракова официальный сайт ФФУ.

Добавим, что Евро-2018 будет проходить в Финляндии с 16 по 29 июля. Кроме сине-желтых, в форуме примут участие команды хозяев (дебютанты), а также Англии (обладатель титула), Италии, Франции, Португалии, Турции и Норвегии.