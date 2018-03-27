Атлетико остался без половины состава. Футбол

У тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, вероятно, будет в распоряжении всего 12 полевых игроков на следующий матч команды против "Депортиво" Ла-Корунья, сообщают испанские СМИ.

Вчера Хосе Хименес получил травму голеностопа на пятой минуте между сборными Уругвая и Уэльса. Таким образом, он присоединится к дисквалифицированным Витало с Гризманном и постоянно травмированному Филиппу Луису. Кроме того, в конце февраля из клуба ушли Карраско, Гайтан и Моя. Существует также вопрос по вратарю, так как Ян Облак покинул тренировочный лагерь сборной Словении из-за боли в руке, которую он терпит в последнее время.

Сегодня Симеоне будет особенно переживать за тех игроков, кто выйдет в футболках своих национальных сборных, а это Люка Эрнандес, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Сауль, Коке, Анхель Корреа, Диего Коста и Антуан Гризман, который уже сыграл во втором тайме в контрольном матче против РоSSии.

"Матрасники" в данный момент имеют в своем распоряжении только четыре защитника, пять полузащитников и три форварда на матч в воскресенье.


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