Реал определился и продаст летом еще три своих звезды
Действующий клубный чемпион мира и Европы мадридский "Реал" намерен продать Гарета Бэйла, Маттео Ковачича и Иско после окончания сезона, сообщает издание AC.
Испанский полузащитник уже ведет переговоры с "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 86 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" интересуется Гаретом Бэйлом, но его трансфер обойдется манкунианцам больше, чем в сто миллионов евро. Маттео Ковачич хотел бы вернуться в Италию, где главный претендент - миланский "Интер". Однако, "Ювентус", "Милан" и "Рома" также не скрывают своего интереса к хорватскому хавбеку, который так и не сумел завоевать место в составе мадридского гранда, несмотря на его бесспорные качества.
Прошлым летом "Реал" расстался с тремя другими игроками, которые до Зинедина Зидана были на ведущих ролях. Пепе перешел в "Бешикташ", Хамерс Родригес в мюнхенскую "Баварию", а Альваро Мората - в "Челси". По мнению многих специалистов, именно их уход является основной причиной слабых результатов "Реала" в Ла Лиге. Нынешняя основа "Королевского клуба" не имеет тех лидерских качеств, что стоила потерей многих очков в чемпионате.
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