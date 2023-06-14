"Реал" оголосив про підписання зірки дортмундської "Борусії"

Мадридці підсилили атаку.

"Реал" офіційно оголосив про трансфер півзахисника дортмундської "Борусії" Джуда Беллінгема, інформує ZN.ua .

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19-річний англієць підписав із мадридським клубом контракт до 2029 року. Презентація та прес-конференція гравця із цього приводу відбудуться завтра, 15 червня.

Раніше "Борусія" повідомляла, що за Беллінгема мадридський "Реал" заплатить 103 млн євро плюс бонуси, які можуть становити майже 31 млн євро.

Джуд Беллінгем є вихованцем "Бірмінгема". До дортмундської "Борусії" Беллінгем приєднався у 2020 році.

За три проведені сезони в Німеччині англієць відіграв 132 матчі, забив 24 голи і зробив 25 результативних передач.

У складі збірної Англії півзахисник провів 24 матчі та забив 1 гол, а також став срібним призером Євро-2020.