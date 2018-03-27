Патрик Клюйверт советует сыну выбрать Барселону. Футбол

Экс-форвард сборной Нидерландов Патрик Клюйверт рассчитывает, что его 18-летнего сына Джастина ждет не менее впечатляющая карьера. При этом, Клюйвер-старший советует обратить внимание на "Барселону".

- Я очень им горжусь, он здорово справляется в "Аяксе". Уже сейчас он стал игроком основы, и если будет продолжать в том же духе в долгосрочной перспективе, то может стать важным игроком. Конечно, я бы предпочел, чтобы он выбрал "Барселону", но в футболе всякое бывает. Он взрослый и может самостоятельно принимать решения, хотя уже и признался, что мечтает играть в "Барселоне", - заявил Патрик Клюйвер.

Напомним, что Клюйверт-старшний провел в составе каталонского клуба 257 матчей, в которых забил 122 мяча. Успехи 18-летнего Джастина пока скромнее - 10 голов в 50-ти матчах за "Аякс".