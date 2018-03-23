Япония перед Украиной спасла матч с малийцами

Сборная Японии провела в Льеже контрольный поединок против команды Мали. Японцы уступали весь второй тайм, но смогли спасти матч, забив, как и африканцы, с пенальти. 1:1, и 27 марта Япония там же сыграет с Украиной.

Мали - Япония - 1:1 (1:0)
Голы: Диаби, 44 (пенальти) (1:0); Накадзима, 93 (пенальти) (1:1).

Мали: Диарра Д. (Самасса, 46), Дибасси (Данте, 60), Фофана, Ваг (Траоре Ш.), Сако, Траоре А. (Дико, 78), Диарра С., Кулибали, Айдара, Дженепо (Сако Х.), Диаби (Биссума, 84).

Япония: Накамура, Угадзин (Сакаи, 46), Шодзи, Макино, Нагатомо, Кубо (Хонда, 70), Ошима (Ямагучи, 34), Мориока (Кобаяши, 65), Хасебе (Мисао, 60), Усами (Накадзима, 60), Осако.

Предупреждения: Фофана, 84; Диарра С., 85 - Угадзин, 19


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