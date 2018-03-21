Головко: Все ребята готовы играть и решать все задачи. Футбол
Молодежная сборная Украины начала подготовку к решающему гостевому поединку отборочного этапа на ЕВРО-2019 против сборной Англии, который пройдет 27 марта. Сейчас сборники находятся в Словении, где проведут спарринг против местной сборной.
Александр Головко, главный тренер молодежной сборной Украины:
- В матче со Словенией нам нужно, в большей степени, просто вернуться к взаимодействиям, ведь собираться раз в три месяца и показывать результат - очень сложно. Потому мы сначала отработаем моменты, связанные с элементарными взаимодействиями в парах, в тройках и так далее. Также постараемся проработать стандартные положения. Нас ожидает обычный матч с очень хорошим соперником. Думаю, минут по 60 сыграет каждый футболист, может кто-то чуть больше, ведь у одних есть игровая практика, а у других - нет. Попытаемся правильно распределить нагрузку.
В нашем распоряжении находится весь основной состав - все ребята готовы играть и решать все задачи. После игры первой команды с Саудовской Аравией будем разговаривать с Андреем Шевченко о том, чтобы некоторые игроки главной сборной присоединились к нам.
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