Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол

Сегодня он - один из немногих украинских легионеров в Западной Европе, кто играет в своем клубе регулярно и без замен.

Совсем недавно фанаты «Кортрейка» признали его игроком месяца.

В борьбе за мяч Руслан МАЛИНОВСКИЙ и Евгений МАКАРЕНКО. Фото: kvk.be

Бельгийская пресса не удержалась от восторгов: главная футбольная программа страны «Экстратайм», выходящая на канале Sporza, посвятила 26-летнему универсалу сюжет, а тренер красно-синих Глен де Бук с горечью признал: «Удержать Макаренко в клубе на следующий сезон будет почти невозможно. Он слишком хорош для нас…»

Украинский легионер до последнего вел скромный «Кортрейк» к выходу в первую шестерку - но в воскресенье выяснилось, что команде не хватило двух очков. Развязка вышла драматичной…

- В матче последнего тура основной части чемпионата обыграли дома одного из лидеров - «Шарлеруа», но этого оказалось недостаточно, -рассказывает Макаренко. - Так уж получилось, что только от самих себя мы не зависели. Для выхода в плей-офф было необходимо, чтобы уступили два конкурента. «Андерлехт» помог, обыграв «Антверпен» - 2:1, а вот в матче «Стандарда» с «Остенде» случилась драма.

Команда из Льежа уступала в гостях после первого тайма 0:2, что было нам на руку, но после перерыва забила три мяча. Минут за семь до окончания встречи арбитр, по общему мнению, должен был назначать пенальти в ворота гостей, но не решился. Если бы игра закончилась вничью, дальше прошли бы мы. Но, увы…

- Шансы на попадание в Лигу Европы остаются?

- Для этого нужно занять первое место в утешительном плей-офф. Думаю, нам это по силам. Несмотря на то, что команда не очень удачно начала сезон и какое-то время шла на предпоследнем месте, мы смогли наладить игру и стремительно поднимались вверх.

- Вернемся на полгода назад. Меняя украинского гранда на бельгийского середняка, вы наверняка боялись разочароваться. Сейчас, по прошествии времени, не жалеете о таком повороте карьеры?

- А чего мне было бояться? Я сделал выбор, был уверен в своих силах. Хотел попробовать себя в европейском чемпионате - и рад, что пока все у меня складывается хорошо.

МЫСЛИ В БЕЛЬГИИ ВСЕ ЖЕ БОЛЬШЕ

- Ваш соотечественник Андрей Тотовицкий период в «Кортрейке» охарактеризовал так: «Попал в хороший чемпионат, да не в ту команду», посетовав на слабую организацию дел в клубе. У вас таких нареканий нет?

- Сезон на сезон не приходится. Сейчас у нас новый тренер, новая команда, новый стиль... Не могу однозначно сказать, что клубная организация находится на высочайшем уровне, но я приехал сюда играть в футбол , и в этом плане меня все устраивает. Коллектив у нас хороший, ребята - дружные.

- Что скажете о чемпионате Бельгии, который у нас в стране долгие годы считался турниром команд без обороны и тактики?

- Не хочу судить, но вот вам одно обстоятельство: футболисты из этого чемпионата уходят в лучшие клубы мира. Значит не все так плохо…

- Назовете три главных отличия бельгийской лиги от украинской?

- Пожалуй, здесь больше мысли. Игроки лучше работают с мячом, двигаются и думают быстрее. Но главное, что в Бельгии совершенно другое отношение к футболу - более что ли профессиональное. И практически в каждой команде есть интересные футболисты

- Можно ли сказать, что период адаптации в новых условиях был непростым, и поначалу у вас получалось далеко не все?

- Никаких глобальных трудностей после переезда в Европу я не ощутил. Считаю, что освоился достаточно быстро. По складу характера я человек не конфликтный, стараюсь не доставлять никому проблем. С английским все в порядке, поэтому быстро нашел контакт с ребятами. А вот в том, что касается бытовых моментов, наверное, до сих пор научился не всему.

- Что в бельгийском укладе жизни поразило вас больше всего?

- Люди здесь очень дисциплинированы. Живут четко по правилам. Работают до определенного времени - и ни секундой больше. За десять минут до закрытия магазинов и аптек же ничего не купишь. (Улыбается).

- А что - такие ситуации случались?

- В некоторые дни у нас было по две тренировки. Так что я даже не успевал съездить закупиться в супермаркет.

- Раз уж вы заговорили о гастрономии: что круче - местное пиво или шоколад?

- Оба продукта достаточно вкусны, но я все же предпочту хмельному сладкое.

ЧУВСТВУЮ, ЧТО СКОРО ЗАБЬЮ

- Вы приехали в Бельгию левым защитником, а в итоге вернулись в центр поля. Как это случилось?

- После нескольких тренировок в качестве главного тренера де Бук вызвал меня на индивидуальную беседу. Сказал, что у нас в клубе назрела проблема в середине поля. Нужен человек, который свяжет оборону и атаку, а при необходимости, в зависимости от ситуации, сможет одинаково качественно и обороняться, и подключаться к атакам. После чего спросил: как я смотрю на его идею перевести меня в центр поля?

Я не возражал, и вскоре в одной из игр вышел в средней линии. Отыграл на хорошем уровне и таким образом вернулся на более привычную позицию.

- По какой системе сейчас играет команда, и каковы тактические требования де Бука конкретно к Макаренко?

- Как правило, используем расстановку 4-2-3-1. Мне эта тактика знакома, в мою задачу входят связь между линиями за счет контроля мяча и переводов с фланга на фланг, а также подключения к атакам не в ущерб оборонительным функциям. Позиционно я всегда должен располагаться перед центральными защитниками.

- Забивать, судя по статистике, вам пока не довелось. А моменты были?

- Да, но не много. Тем не менее, есть уверенность, что скоро забью.

- «Кортрейк» - коллектив многонациональный. Появились ли новые друзья? Что, вообще, здесь делают в свободное время?

- Команда, как я уже говорил, дружная. Общаюсь со всеми - французами, местными парнями, сербами... Ну а свободное время стараюсь проводить в кругу семьи: гуляем в парке с женой и сыном, выходим пообедать в центр. Кортрейк - городок маленький, каких-либо шумных развлечений здесь нет.

НИКАК НЕ ДОЕДУ К ЯРЕМЕ НА ВАФЛИ

- Как дела у украинцев в Бельгии? С кем общаетесь чаще других?

- Со всеми, но хотелось бы чаще. Ну а так периодически контактирую с Безусом, Малиной, Яремой (Русланом Малиновским и Романом Яремчуком. - Прим. М.С.). Впрочем, с соседом Яремой, наверное, больше, чем с остальными, он живет ближе остальных. Да вот только все никак не доеду в гости - на вафли. (Улыбается).

В целом, настроение у наших ребят напрямую зависит от объемов игровой практики. Когда играют - все довольны.

- Фанаты признали вас игроком месяца. Как складываются отношения с ними?

- Стадионы здесь постоянно забиты до отказа. Атмосфера на матчах прекрасная, за что большое спасибо нашим болельщикам! Ну и получить титул было очень приятно.

- В прессе все чаще говорят, что удержать вас в Бельгии будет сложно. Уже есть конкретные идеи по движению вверх?

- В данный момент стараюсь не распыляться: сейчас главное - сконцентрироваться на матчах чемпионата и задачах моего клуба. Сам к себе я максимально требователен. Стараюсь достигнуть своего лучшего уровня, пока мой менеджер работает в обозначенных вами направлениях. Ну а там - время покажет.

- Интересовались ли вами из Дома футбола?

- Если вы о сборной, то нет: со мной никто не контактировал. Но я не отчаиваюсь. Буду играть еще лучше. Мне важно чувствовать, что я прогрессирую, и что это не остается незамеченным со стороны специалистов и болельщиков.