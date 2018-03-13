Марлос: Мы полностью изучили Рому. Футбол

Полузащитник «Шахтера» Марлос перед матчем с «Ромой» ответил на вопросы журналистов.

– Завтра тебе и «Шахтеру» будет сложно, если «Рома» станет интенсивно прессинговать. Выйдет ли сыграть так же хорошо, как лично ты смог в первом тайме домашнего матча или как вся команда во втором?

– Думаю, в любом случае предстоит трудная и очень важная встреча. Возможно, вы не слишком внимательно следите за украинским чемпионатом, но могу сказать так: то, что произошло в матче с «Ромой», часто происходит и в поединках УПЛ. Для меня это не является чем-то новым. Мы уважаем соперника и понимаем, что ожидается тяжелый поединок, но постараемся показывать свой футбол.

– Тебя называют одним из самых опасных футболистов «Шахтера», и римляне наверняка специально изучали твою игру. А ты анализировал действия Александара Коларова и других защитников «Ромы»?

– Коларов сильный и хорошо оснащенный технически. Но у нас также отличные исполнители, каждый из которых находится на своем месте и прекрасно знает свое дело. Конечно, мы полностью изучили «Рому», понимаем, как завтра действовать, и постараемся показать это на поле.

– Марлос, в первом тайме харьковского матча из-за прессинга соперника у вас мало что получалось в плане комбинационного футбола. Нашлось ли решение проблемы?

– На самом деле это была определенная адаптация, ведь не стоит забывать, что перед тем поединком мы провели всего одну официальную игру чемпионата после очень длительной зимней паузы. Да, у нас были сложности в первом тайме, но затем в раздевалке услышали установку Паулу, смогли скорректировать некоторые детали и во втором тайме уже показывали футбол, присущий нашей команде.