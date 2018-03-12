Леоненко: устал говорить про глупые карточки Гармаша и Хачериди. Футбол
Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко высказал мнение касаемо удаления Дениса Гармаша в матче "Динамо" против "Лацио".
- Нельзя сказать, что Гармаш сорвался. Он всегда себя так ведет. То, что в команде есть такие игроки, делает тренера аматором. Я уже не говорю о президенте. Посмотрите, как игроки держат его и бегают за ним. Ладно, он еще бы результат делал – можно было бы терпеть как-то. Хацкевичу нужно больше внимания обращать на Гармаша, потому что эта ситуация в большей степени касается именно главного тренера. Я уже устал говорить про глупые желтые карточки Дениса и Хачериди. Зачем он нужен на поле, если его в любой момент могут удалить?
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