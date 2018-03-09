Чеберко: Матч с Динамо надо забыть и готовиться к Мариуполю. Футбол

В преддверии непростого поединка с «Мариуполем» корреспондент пресс-службы луганчан пообщался с футболистом луганской «Зари» Евгением Чеберко:

- В первую очередь, хочется присоединиться ко всем поздравлениям и поздравить с прошедшим 8 марта наших милых девушке. Оставайтесь всегда такими же красивыми и будьте рядом с нами!

Что касается игры с «Динамо», то мы уже провели разбор игры, проанализировали ошибки. Понимаем, что теперь не имеем права ошибаться и терять очки в игре с «Мариуполем». Нам нужно приближаться к «Ворскле», а соответственно – к третьему месту.

- На какие ошибки указал Юрий Вернидуб?
- Он обратил внимание на наши мелкие ошибки. В некоторых эпизодах не доигрываем с соперниками один в один. Не доигрываем также иногда при стандартных положениях. Нужно было реализовывать все имеющиеся моменты, чтобы обыгрывать такие команды, как «Динамо».

- Как тебе играется на относительно новой для тебя позиции?
- Непривычно, потому что не до конца пока что понимаю, как на ней играть. Но с каждым новым матчем чувствую себя увереннее. Думаю, еще несколько встреч и все будет хорошо.

- Игра с «Мариуполем» будет очень ответственной.
- Однозначно! Настраиваемся со всей ответственностью. Поединок с «Динамо» надо забыть и готовиться непосредственно к игре с «Мариуполем». Очень надеюсь на победу!

- «Мариуполь» часто делает «уколы» в адрес некоторых команд, в том числе и нашей. Это цепляет?
- Абсолютно нет. Все увидим на поле, ведь именно там и добывается результат.

- В последних 14 встречах чемпионата мы проиграли лишь однажды, и то было это в прошлое воскресенье, когда уступили «Динамо».
- Это говорит о нашей стабильности, об уверенности в своих силах и о том, что мы прогрессируем как команда.

- Сейчас погода не всегда позволяет выполнять всё то на тренировках, что запланировано тренерским штабом. Но, кажется, что трудности нас закаляют.
- Скорее всего, так и есть. Проходим через трудности, и потом становится легче. Вы правильно сказали, трудности всегда закаляют. Мы команда и мы со всем справимся вместе.


Terrikon со ссылкой на ФК "Заря"


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