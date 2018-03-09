Симоне Индзаги: Мы ожидали именно такой игры от Динамо. Футбол
Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (2:2).
«Будем надеяться, что не использованный момент Иммобиле на последних секундах матча не помешает нам пройти дальше, поскольку счет 3-2 существенно бы изменил ход ответного поединка. Мы понимаем, что должны побеждать, чтобы успешно выступать в Лиге Европы.
«Динамо» не удивило нас. Мы ожидали именно такой игры от соперника. Первый пропущенный нами мяч не должен был произойти, поскольку в этом эпизоде грубо ошиблись защитники. Нам удалось сначала отыграться, а затем и выйти вперед, но мы не использовали свои моменты и пропусти великолепный гол от Мораеса. Хотя снова отмечу, что в эпизоде со вторым прощенным мячом неудачно сыграла оборона - мы должны были плотнее опекать футболиста соперника, не дав ему пробить. В конце поединка Милинкович-Савич стал больше подключаться к атакам, а Иммобиле был близок к тому, чтобы забить третий гол.
Мы меньше пропустили от «Ювентуса» и «Сассуоло», чем от «Динамо». Нельзя настолько плохо играть против атакующих футболистов соперника в таком турнире», - приводит слова Индзаги Football Italia.
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