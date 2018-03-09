Кайоде: Рад перейти в такой европейский топ-клуб, как Шахтер. Футбол

Новичок "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который просит называть себя "Ларри", уже прибыл в Украину. Тренироваться с командой он начнет после матча "горняков" с "Ворсклой".

- Переход в "Шахтер" - шаг вперед лично для меня в карьере. Я доволен, что мне выпал шанс перейти в большой клуб. Я постоянно следил за украинской командой и знаю, что она прекрасно играет на внутренней арене и демонстрирует хороший футбол в Лиге чемпионов. Для меня это топ-клуб в Европе. Рад, что стану его частью. Надеюсь, что смогу быстро себя зарекомендовать и показать наилучшие качества, чтобы помочь "Шахтеру".

К конкуренции готов. Знаю, что в "Шахтере" качественные нападающие, но меня это не пугает. Буду усердно работать, чтобы тренеры увидели мои возможности. Когда-то за "Шахтер" выступал мой соотечественник Агахова. Надеюсь, я тоже смогу здесь раскрыться. Важно, чтобы рядом была семья. Тогда мне комфортно выполнять свою работу на поле, - сообщил Кайоде каналу "Футбол 1".


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