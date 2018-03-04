Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев стал фаворитом на пост главного тренера "Арсенала". Как утверждает Daily Mail, который постоянно "ищет" замену французу, Лев может возглавить "канониров" летом после чемпионата мира 2018 года.

Для этого правлению клуба придется решить вопрос с немецким специалистом, который все еще имеет двух летний контракт с федерацией футбола Германии и везет Бундестим на чемпионат мира.

Тем не менее, все еще существует вариант, при котором Венгер останется в клубе. Подарком для владельца "Арсенала" Стэна Кроенке может стать выигранный титул. Так случилось прошлым летом, когда отличная победа в финале Кубка Англии над "Челси" позволила Вегнеру получить новый двухлетний контракт.