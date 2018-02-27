Grand Slam: Сила - в красоте золотого броска

Третье место в медальном зачете - итог выступления украинцев на втором в нынешнем сезоне турнире серии Grand Slam в Дюссельдорфе.
Этот результат обеспечили золото Дарьи Белодед и серебро Георгия Зантарая.
Пятница. Дюссельдорф. Дарья БЕЛОДЕД (слева) выполняет победный бросок в поединке против Евы ЧЕРНОВИЦКИ. Фото: ijf.org
Призовой для наших дзюдоистов стала пятница - первый день соревнований. Выступали двое лидеров сборной - действующие чемпионы Европы Белодед и Зантарая, которым, между прочим, предсказывал победу обладатель золота (2008) и серебра (2012) Олимпийских игр Оле Бишоф из Германии.
Этот прогноз входил в промо-кампанию соревнований в Дюссельдорфе, которые в 2018-м повысили свой статус. Много лет подряд столица земли Северная Рейн-Вестфалия с успехом проводила турнир серии «Гран-при». В связи с повышением выбрали и более вместительную арену - ISS Dome, трибуны которой способны принять около 14 тысяч зрителей.
- Статус фаворита на Дашу особо не давит. У нее есть определенная цель, к которой она идет шаг за шагом. Вот и старт в Дюссельдорфе - один из этих этапов, - сказала Светлана Кузнецова, тренер и мама победительницы. - Принципиальной для нас оказалась встреча за «золото» с Евой Черновицки из Венгрии. В том числе - и с точки зрения уверенности в собственных силах, На чемпионате Европы-2017, который для моей дочки стал «золотым», она выиграла у титулованной венгерки за выход в финал. Теперь надо было доказать, что та победа - не случайность. И это у Даши получилось! Хотя для этого и понадобился «золотой бросок» уже после окончания основного времени поединка. После победы дочка получила неделю отдыха. А в пятницу продолжит тренировки - отправится на 16-дневный сбор, который пройдет на базе «Заросляк» в Ворохте в рамках подготовки к апрельскому чемпионату Европы.
На пути к этому психологически важному противостоянию в категории до 48 килограммов Дарья Белодед по очереди разобралась с тремя оппонентками - из Испании, Румынии и Монголии. А потом был финал, в котором опытная венгерка (бронзовая призерка ОИ-2012 и ЧМ-2011) умело сдерживала атаки украинки, и в итоге борьба перешла в стадию «голден скор». Но киевлянка провела блестящий бросок подхватом и завоевала золото, уже третье в нынешнем году. В активе Белодед - победы на «Гран-при» в Тунисе и «Большом шлеме» в Париже.
На пути к главному поединку вечера в весе до 66 килограммов Георгий Зантарая одолел четырех соперников из Узбекистана, Азербайджана, Испании и Монголии. А в борьбе за золото украинский дзюдоист сошелся с японцем Кензо Тагавой. Спортсмен из Страны восходящего солнца по ходу соревнований выиграл у нашего дебютанта турниров Grand Slam Богдана Ядова. К сожалению, «отомстить» за товарища по сборной у Георгия не получилось.
- Конечно, у меня была возможность завоевать не «серебро», а «золото». Ведь это дзюдо, где победа добывается за несколько секунд, но кто-то использует свой шанс, кто-то - нет, - отметил Зантарая. - Скажу, что мой соперник по финалу - не суперсильный, хотя и я, честно говоря, сейчас не в самых лучших кондициях. Правда, общий уровень участников, на мой взгляд, был достаточно высоким. Все хотят победить, заработать призовые. В последнее время, скажу так, я борюсь в удовольствие. После стольких лет в дзюдо надо где-то ограничивать в нагрузках. Чем больше занимаешься, тем больше устаешь. Необходимо делать упор на качество, а не на количество. Ведь соперники давно меня знают и уже многие годы стараются не дать мне бороться, выключить руку и тому подобное. Но, как видите, я еще способен завоевывать награды.
Если говорить о других украинцах, то наивысшим результатом стали седьмые места Антона Савицкого (до 100 кг) и Елизаветы Каланиной (свыше 78 кг). Так что по итогам трех дней в нашей копилке - две награды. Всего же на этих соревнованиях медалистами стали представители 27 стран, правда, золото - только у семи из них, в том числе у Украины.
Напоследок отметим, что самая тяжелая весовая категория у мужчин осталась без победителя, поскольку оба участника финала японцы Хисаеси Харасава и Такэси Одзитани получили «хансоку-маке» за пассивное ведение схватки.
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