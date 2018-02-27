Grand Slam: Сила - в красоте золотого броска

Третье место в медальном зачете - итог выступления украинцев на втором в нынешнем сезоне турнире серии Grand Slam в Дюссельдорфе.

Этот результат обеспечили золото Дарьи Белодед и серебро Георгия Зантарая.

Пятница. Дюссельдорф. Дарья БЕЛОДЕД (слева) выполняет победный бросок в поединке против Евы ЧЕРНОВИЦКИ. Фото: ijf.org

Призовой для наших дзюдоистов стала пятница - первый день соревнований. Выступали двое лидеров сборной - действующие чемпионы Европы Белодед и Зантарая, которым, между прочим, предсказывал победу обладатель золота (2008) и серебра (2012) Олимпийских игр Оле Бишоф из Германии.

Этот прогноз входил в промо-кампанию соревнований в Дюссельдорфе, которые в 2018-м повысили свой статус. Много лет подряд столица земли Северная Рейн-Вестфалия с успехом проводила турнир серии «Гран-при». В связи с повышением выбрали и более вместительную арену - ISS Dome, трибуны которой способны принять около 14 тысяч зрителей.

- Статус фаворита на Дашу особо не давит. У нее есть определенная цель, к которой она идет шаг за шагом. Вот и старт в Дюссельдорфе - один из этих этапов, - сказала Светлана Кузнецова, тренер и мама победительницы. - Принципиальной для нас оказалась встреча за «золото» с Евой Черновицки из Венгрии. В том числе - и с точки зрения уверенности в собственных силах, На чемпионате Европы-2017, который для моей дочки стал «золотым», она выиграла у титулованной венгерки за выход в финал. Теперь надо было доказать, что та победа - не случайность. И это у Даши получилось! Хотя для этого и понадобился «золотой бросок» уже после окончания основного времени поединка. После победы дочка получила неделю отдыха. А в пятницу продолжит тренировки - отправится на 16-дневный сбор, который пройдет на базе «Заросляк» в Ворохте в рамках подготовки к апрельскому чемпионату Европы.

Испании , Румынии и Монголии. А потом был финал, в котором опытная венгерка (бронзовая призерка ОИ-2012 и ЧМ-2011) умело сдерживала атаки украинки, и в итоге борьба перешла в стадию «голден скор». Но киевлянка провела блестящий бросок подхватом и завоевала На пути к этому психологически важному противостоянию в категории до 48 килограммов Дарья Белодед по очереди разобралась с тремя оппонентками - из, Румынии и Монголии. А потом был финал, в котором опытная венгерка (бронзовая призерка ОИ-2012 и ЧМ-2011) умело сдерживала атаки украинки, и в итоге борьба перешла в стадию «голден скор». Но киевлянка провела блестящий бросок подхватом и завоевала золото , уже третье в нынешнем году. В активе Белодед - победы на «Гран-при» в Тунисе и «Большом шлеме» в Париже.

Испании и Монголии. А в борьбе за На пути к главному поединку вечера в весе до 66 килограммов Георгий Зантарая одолел четырех соперников из Узбекистана, Азербайджана,и Монголии. А в борьбе за золото украинский дзюдоист сошелся с японцем Кензо Тагавой. Спортсмен из Страны восходящего солнца по ходу соревнований выиграл у нашего дебютанта турниров Grand Slam Богдана Ядова. К сожалению, «отомстить» за товарища по сборной у Георгия не получилось.

- Конечно, у меня была возможность завоевать не «серебро», а «золото». Ведь это дзюдо, где победа добывается за несколько секунд, но кто-то использует свой шанс, кто-то - нет, - отметил Зантарая. - Скажу, что мой соперник по финалу - не суперсильный, хотя и я, честно говоря, сейчас не в самых лучших кондициях. Правда, общий уровень участников, на мой взгляд, был достаточно высоким. Все хотят победить, заработать призовые. В последнее время, скажу так, я борюсь в удовольствие. После стольких лет в дзюдо надо где-то ограничивать в нагрузках. Чем больше занимаешься, тем больше устаешь. Необходимо делать упор на качество, а не на количество. Ведь соперники давно меня знают и уже многие годы стараются не дать мне бороться, выключить руку и тому подобное. Но, как видите, я еще способен завоевывать награды.

Если говорить о других украинцах, то наивысшим результатом стали седьмые места Антона Савицкого (до 100 кг) и Елизаветы Каланиной (свыше 78 кг). Так что по итогам трех дней в нашей копилке - две награды. Всего же на этих соревнованиях медалистами стали представители 27 стран, правда, золото - только у семи из них, в том числе у Украины.

Напоследок отметим, что самая тяжелая весовая категория у мужчин осталась без победителя, поскольку оба участника финала японцы Хисаеси Харасава и Такэси Одзитани получили «хансоку-маке» за пассивное ведение схватки.

Алексей ГОНЧАРУК, Спорт-Экспресс в Украине

ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия). Турнир серии Grand Slam. Мужчины. До 60 кг. 1. Нагаяма (Япония). 2. Мшвидобадзе (РоSSия). 3. Чхвимиани (Грузия), Такабатаке (Бразилия)… 17. ЛЕСЮК (Украина). До 66 кг. 1. Тагава (Япония). 2. ЗАНТАРАЯ (Украина). 3. Баттогтох (Монголия), Шмаилов (Израиль)… 9. ЯДОВ (Украина). До 73 кг. 1. Оно (Япония). 2. Оруджов (Азербайджан). 3. Бутбуль (Израиль), Карапетян (Армения). До 81 кг. 1. Моллаеи (Иран). 2. Джало (Франция). 3. Лаппинагов (РоSSия), Рессель (Германия). До 90 кг. 1. Игольников (РоSSия). 2. Бэйкер (Япония). 3. Гантулга (Монголия), Шеразадишвили (Испания). До 100 кг. 1. Липартелиани (Грузия). 2. Флетчер (Ирландия). 3. Билалов (РоSSия), Фонсека (Португалия)… 7. САВИЦКИЙ (Украина). Свыше 100 кг. 2. Хорисава, Одзитани (оба - Япония). 3. Токтоногов (Киргизия), Волков (РоSSия)… 9. БОНДАРЕНКО, ГОРДИЕНКО (оба - Украина).

Женщины. До 48 кг. 1. БЕЛОДЕД (Украина). 2. Черновицки (Венгрия). 3. Клеман (Франция), Николич (Сербия)… 9. ЧЕРНЯК (Украина). До 52 кг. 1. Сисиме (Япония). 2. Пеньковска (Польша). 3. Лопес (Испания), Ван Сник (Бельгия). До 57 кг. 1. Смайт-Дэвис (Великобритания). 2. Каракаш (Венгрия). 3. Сисик (Франция), Лхагватогоо (Монголия). До 63 кг. 1. Лески (Словения). 2. Цугане (Япония). 3. Болд (Монголия), Ватанабе (Филиппины). До 70 кг. 1. Оно (Япония). 2. Матич (Хорватия). 3. Дидрих (Германия), ван Дейке (Голландия). До 78 кг. 1. Сато (Япония). 2. Агиар (Бразилия). 3. Апотекар (Словения), Пауэлл (Великобритания)… 7. ТУРЧИН (Украина). Свыше 78 кг. 1. Асахина (Япония). 2. Шейх-Руу (Тунис). 3. Ким Ха Юн (Корея), Киндзерская (Азербайджан)… 7. КАЛАНИНА… 9. ТАРАСОВА (обе - Украина).