"Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля"

Мюнхенська "Баварія" оформила трансфер нападника "Ліверпуля" Садіо Мане, про що повідомила прес-служба німецького клубу.

30-річний сенегальський футболіст уклав контракт до літа 2025 року. За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 32 мільйони євро, а ще 6 мільйонів прописані в угоді як бонуси.

Зарплата Мане у "Баварії" становитиме 20 мільйонів євро до вирахування податків.

Садіо Мане виступав за Ліверпуль з 2016 року після трансферу з "Саутгемптона" та був однією з головних зірок англійського клубу. З "Ліверпулем" вінгер виграв чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, а також Кубок Англії та Кубок ліги.

Минулого сезону сенегалець забив 23 голи і зробив 5 результативних передач у 51 матчі за клуб АПЛ.