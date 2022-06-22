"Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля"
Садіо Мане продовжить кар'єру у Німеччині.
Мюнхенська "Баварія" оформила трансфер нападника "Ліверпуля" Садіо Мане, про що
30-річний сенегальський футболіст уклав контракт до літа 2025 року. За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 32 мільйони євро, а ще 6 мільйонів прописані в угоді як бонуси.
Зарплата Мане у "Баварії" становитиме 20 мільйонів євро до вирахування податків.
Садіо Мане виступав за Ліверпуль з 2016 року після трансферу з "Саутгемптона" та був однією з головних зірок англійського клубу. З "Ліверпулем" вінгер виграв чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, а також Кубок Англії та Кубок ліги.
Минулого сезону сенегалець забив 23 голи і зробив 5 результативних передач у 51 матчі за клуб АПЛ.